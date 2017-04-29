Сирийская армия нанесла удары по боевикам в Деръа и Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Сирийская армия нанесла новые удары по террористам "Джебхат ан-Нусры" и ИГ (запрещены в РФ), а также отразила нападение боевиков на свои позиции в городе Дейр-эз-Зор, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения со ссылкой на военный источник.

"В городе Деръа в квартале Аль-Баляд, а также в провинции Деръа в районе Ан-Нуайма армейские подразделения нанесли удары по скоплениям и позициям террористов "Джебхат ан-Нусры". Военный источник сообщил, что разгромлены 8 автомобилей и командный пункт", — сообщил телеканал.

Кроме того, по сообщению телеканала, в городе Дейр-эз-Зор армейские подразделения вступили в ожесточенные боестолкновения с террористами ИГ при попытке их нападения на ряд военных позиций в квартале Ар-Рушдия.

В провинции Дейр-эз-Зор в районе базирования 137-го полка, а также в районах Аль-Маамель и Аль-Макабер армейские подразделения разгромили позиции ИГ. Уничтожены 17 боевиков, разгромлена военная техника.

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