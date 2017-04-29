США
29.0429 апреля08:54МСК
USD56.98+0.01
EUR62.04-0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую деревню Бхамра

08:2029.04.2017
0500
© РИА Новости . Михаил АлаеддинДети, получившие гуманитарную помощь в Сирии. Архивное фотоДети, получившие гуманитарную помощь в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Алаеддин

ЛАТАКИЯ (Сирия), 29 апр – РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон доставили гуманитарную помощь в горную деревню Бхамра (провинция Латакия), известную тем, что многие ее жители погибли на войне или пострадали от обстрелов боевиков, а их семьи остались без средств к существованию.

Мальчик с флагом Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Россия передала жителям Сирии почти семь тонн гуманитарной помощи

Бхамра находится в горах на северо-востоке от города Латакия, столицы одноименной провинции. И хотя сама деревня раньше находилась недалеко от линии фронта, боевики никогда ее не захватывали. Тем не менее, Бхамра по-настоящему испытала на себе все тяготы войны – многие мужчины отсюда погибли на фронте, кто-то был ранен при минометных обстрелах. До сих пор большая часть мужского населения села служит в армии, лишь изредка присылая в Бхамру какие-то деньги.

Всего, по данным местной администрации, за годы войны погибло 80 жителей деревни, 25 человек получили тяжелые ранения, и 150 – легкие. Сирийской армии при поддержке российских ВКС удалось отодвинуть линию фронта от деревни, но ее жители до сих пор испытывают дефицит продуктов.

Российские врачи консультируют сирийских жителей. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медотряд ВДВ в Сирии за несколько месяцев помог свыше 15 тысячам человек

"Для доставки гуманитарной помощи мы выбираем в том числе такие деревни, которые не были под боевиками, но пострадали от войны. Например, в Бхамре много беженцев из других районов Сирии, захваченных боевиками, есть разрушения и пострадавшие", — пояснил журналистам офицер Центра примирения враждующих сторон на территории САР полковник Вячеслав Румянцев.

Всего в деревню было доставлено 300 пакетов с гуманитарной помощью – рис, тушенка, сахар, чай. Одна из тех, кто пришел за гуманитарной помощью, – медсестра Нида Султан.

"Мой сын Сивар Султан служил в армии и 13 августа 2012 года погиб около Дамаска. Ему было всего 23 года", — рассказала женщина, оставшаяся без кормильца. По ее признанию, гуманитарная помощь не будет ей лишней. "Мы очень благодарны России – не только за гуманитарную, но и за военную помощь, за всю поддержку", — со слезами на глазах сказала она.

Помощь в горную Латакию доставляется регулярно, и для жителей этих сел она жизненно необходима. "Это очень радостные впечатления – взамен на нашу помощь чувствовать добро, благодарность местных жителей. Видеть, как их глаза наполняются радостью", — признался Румянцев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена