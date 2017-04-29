Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую деревню Бхамра

ЛАТАКИЯ (Сирия), 29 апр – РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон доставили гуманитарную помощь в горную деревню Бхамра (провинция Латакия), известную тем, что многие ее жители погибли на войне или пострадали от обстрелов боевиков, а их семьи остались без средств к существованию.

Бхамра находится в горах на северо-востоке от города Латакия, столицы одноименной провинции. И хотя сама деревня раньше находилась недалеко от линии фронта, боевики никогда ее не захватывали. Тем не менее, Бхамра по-настоящему испытала на себе все тяготы войны – многие мужчины отсюда погибли на фронте, кто-то был ранен при минометных обстрелах. До сих пор большая часть мужского населения села служит в армии, лишь изредка присылая в Бхамру какие-то деньги.

Всего, по данным местной администрации, за годы войны погибло 80 жителей деревни, 25 человек получили тяжелые ранения, и 150 – легкие. Сирийской армии при поддержке российских ВКС удалось отодвинуть линию фронта от деревни, но ее жители до сих пор испытывают дефицит продуктов.

"Для доставки гуманитарной помощи мы выбираем в том числе такие деревни, которые не были под боевиками, но пострадали от войны. Например, в Бхамре много беженцев из других районов Сирии, захваченных боевиками, есть разрушения и пострадавшие", — пояснил журналистам офицер Центра примирения враждующих сторон на территории САР полковник Вячеслав Румянцев.

Всего в деревню было доставлено 300 пакетов с гуманитарной помощью – рис, тушенка, сахар, чай. Одна из тех, кто пришел за гуманитарной помощью, – медсестра Нида Султан.

"Мой сын Сивар Султан служил в армии и 13 августа 2012 года погиб около Дамаска. Ему было всего 23 года", — рассказала женщина, оставшаяся без кормильца. По ее признанию, гуманитарная помощь не будет ей лишней. "Мы очень благодарны России – не только за гуманитарную, но и за военную помощь, за всю поддержку", — со слезами на глазах сказала она.

Помощь в горную Латакию доставляется регулярно, и для жителей этих сел она жизненно необходима. "Это очень радостные впечатления – взамен на нашу помощь чувствовать добро, благодарность местных жителей. Видеть, как их глаза наполняются радостью", — признался Румянцев.

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