В МИД поддержали отправку экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Отправка экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун стала бы значительным шагом, позволяющим приблизиться к установлению истины по событиям 4 апреля, заявил РИА Новости директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

Ранее генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что специалисты организации готовы поехать в сирийский город Хан-Шейхун, где произошла предполагаемая химатака, если будет обеспечена их безопасность.

"Мы перепроверяем это сообщение, пока на официальном сайте ОЗХО никакой информации на этот счет не появилось, но если это сообщение подтвердится, то это будет значительный шаг вперед в правильном направлении", — заявил Ульянов.

"На отправке миссии экспертов в Хан-Шейхун РФ настаивала самым настойчивым образом с 4 апреля, то есть с того дня, как стало известно о возможном применении боевых отравляющих веществ в этом районе. Мы серьезно критиковали практику дистанционного расследования, которая в последние годы стала привычной для миссии ОЗХО по установлению фактов возможного применения химического оружия. Настаивали на том, чтобы эксперты ОЗХО обязательно посетили место происшествия, собственноручно отобрали пробы и тщательно разобрались во всех деталях", — добавил высокопоставленный дипломат.

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