Глава ОЗХО заявил о готовности экспертов поехать в Хан-Шейхун

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовы поехать в сирийский город Хан-Шейхун, где произошла предполагаемая химатака, если будет обеспечена их безопасность, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на генерального директора организации Ахмета Узюмджю.

"Мы хотим поехать в Хан-Шейхун и мы предприняли некоторые действия", — заявил Узюмджю, отметив, что данный район контролируют оппозиционные группировки и для обеспечения безопасности группы специалистов будет необходимо временное прекращение огня.

Как сообщает агентство, Узюмджю заявил, что проведенные организацией исследования установили, что в Хан-Шейхуне был использован зарин или похожее токсичное вещество. На данный момент Узюмджю не называет произошедшее химатакой, отмечает агентство.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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