Глава ОЗХО заявил о готовности экспертов поехать в Хан-Шейхун

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовы поехать в сирийский город Хан-Шейхун, где произошла предполагаемая химатака, если будет обеспечена их безопасность, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на генерального директора организации Ахмета Узюмджю.
Как сообщает агентство, Узюмджю заявил, что проведенные организацией исследования установили, что в Хан-Шейхуне был использован зарин или похожее токсичное вещество. На данный момент Узюмджю не называет произошедшее химатакой, отмечает агентство.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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