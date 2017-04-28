Россия надеется на скорейшую отправку экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Москва надеется, что эксперты ОЗХО отправятся в сирийский Хан-Шейхун как можно скорее, хотя для этого и потребуется подготовительная работа, обстановка в районе не идеальная, но вполне позволяет экспертам туда выехать, заявил РИА Новости директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

Ранее генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что специалисты организации готовы поехать в сирийский город Хан-Шейхун, где произошла предполагаемая химатака, если будет обеспечена их безопасность.

"Теперь, когда руководство секретариата ОЗХО, кажется, согласилось с нашим мнением, важно, чтобы миссия по установлению фактов в Сирии выехала к месту событий как можно скорее. Дело в том, что зарин — не очень стабильное вещество, скоро его следы обнаружить уже будет очень сложно. Мы рассчитываем также, что состав миссии будет сбалансирован в соответствии с привычной международной практикой, как это предусмотрено в Конвенции о запрещении химического оружия и в мандате миссии", — заявил Ульянов.

По его словам, "в любом случае поездка экспертов в Хан-Шейхун позволит нам приблизиться к установлению истины".

Ульянов отметил, что отправка экспертов в опасную местность — очень серьезный вопрос. "Но мы перепроверяли в ООН и те люди, которые отвечают за вопросы безопасности, подтвердили, что обстановка в районе Хан-Шейхуна не идеальная, но вполне терпимая и вполне позволяет сотрудникам персонала миссии по установлению фактов туда выехать. Видимо, потребуется дополнительная подготовительная работа, но судя по сообщениям, гендиректор секретариата ОЗХО уверен, что в любом случае миссия в Хан-Шейхун будет направлена. Повторю еще раз, главное, чтобы это произошло достаточно скоро", — добавил Ульянов.

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