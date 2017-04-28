Вооруженная оппозиция пока не получала приглашение на переговоры в Астану

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Представители сирийской вооруженной оппозиции пока не получали официального приглашение на участие в переговорах в Астане, которые должны пройти 3-4 мая, заявил РИА Новости начальник штаба Свободной сирийской армии (ССА) бригадный генерал Ахмед Барри.

"Нам не поступало официального приглашения. Все говорят о переговорах в Астане, но до сих пор не получили официального приглашения", — сказал Барри.

Отвечая на вопрос об участии представителей вооруженных формирований в случае, если они получат официальное приглашение, начальник штаба ССА ответил: "Соберемся и примем решение. На данный момент решение не принято".

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