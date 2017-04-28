Матвиенко: Россия знала, что достичь урегулирования в Сирии будет непросто

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Режим перемирия в Сирии нарушается, это не является неожиданностью для России, поскольку та знала, что достичь согласия в стране будет непросто; необходимы сигналы вооружённой оппозиции со стороны западных стран о том, что надо садиться за стол переговоров, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Безусловно, мы понимали и тогда, и сейчас понимаем, что достичь идеальной ситуации в Сирии непросто. Режим соблюдения перемирия, к сожалению, нарушается. Лишь за прошедшие сутки было зафиксировано 13 случаев его нарушения. Но и Россия, и страны-партнёры, которые являются гарантами перемирия, будут и дальше делать все, чтобы добиться выполнения режима прекращения огня, поскольку это важнейшее условие мирного политического процесса, успешного проведения переговоров в женевском и астанинском форматах", — сказала она в интервью РИА Новости.

Отметив безальтернативность политического решения сирийского конфликта, спикер Совфеда подчеркнула, что переговорный процесс необходим для выработки государственного устройства Сирии.

"Если бы страны западной коалиции послали жёсткие сигналы так называемой "хорошей" оппозиции, что надо садиться и договариваться, то я уверена, переговорный процесс и в Астане, и в Женеве пошёл бы гораздо быстрее", — подчеркнула Матвиенко.

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