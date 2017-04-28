Источник: "Ан-Нусра"* атаковала боевиков ИГ* у сирийско-ливанской границы

БЕЙРУТ, 28 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* атаковали террористов из "Исламского государства"* в районе пограничного поселения Флита на сирийско-ливанской границе, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
По словам источника, потери несут обе стороны, причиной противостояния стали разногласия по вопросу контроля горных троп и ущелий, через которые террористы регулярно пытаются провозить оружие и боеприпасы, а также вновь завербованных радикалов для войны в Сирии, которая продолжается с марта 2011 года.
"Ливанская армия и бойцы "Хезболлах" в районе Эрсаль держат свою часть границы под контролем и готовы в любой момент нанести удар по отрядам террористов, если те попытаются перейти границу", — добавил источник.
В четверг вечером артиллерия ливанской армии нанесла удар по местам скопления террористов в пограничной с Сирией зоне.
Ливанская армия и бойцы шиитского движения "Хезболлах" регулярно выявляют передвижения отрядов боевиков в ущельях и наносят упреждающие удары артиллерией, блокируя попытки террористов просочиться на территорию Ливана.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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