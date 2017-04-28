Источник: "Ан-Нусра"* атаковала боевиков ИГ* у сирийско-ливанской границы

БЕЙРУТ, 28 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* атаковали террористов из "Исламского государства"* в районе пограничного поселения Флита на сирийско-ливанской границе, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Бои между "Ан-Нусрой"* и ИГ* возобновились в районе Флиты, на сирийской территории, но очень близко к ливанским границам. Боевики "Ан-Нусры" напали на позиции ИГ*", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, потери несут обе стороны, причиной противостояния стали разногласия по вопросу контроля горных троп и ущелий, через которые террористы регулярно пытаются провозить оружие и боеприпасы, а также вновь завербованных радикалов для войны в Сирии, которая продолжается с марта 2011 года.

"Ливанская армия и бойцы "Хезболлах" в районе Эрсаль держат свою часть границы под контролем и готовы в любой момент нанести удар по отрядам террористов, если те попытаются перейти границу", — добавил источник.

В четверг вечером артиллерия ливанской армии нанесла удар по местам скопления террористов в пограничной с Сирией зоне.

В начале недели вертолеты ливанской армии атаковали террористов ИГ* в районе Раас-Баалбек в пограничной зоне, по данным военных, ликвидированы 20 террористов, среди убитых есть как главари, так и обычные наемники. Двумя днями ранее благодаря успешной операции ливанского спецназа был ликвидирован главарь ИГ, ответственный за казнь ливанских солдат, захваченных в плен в августе 2014 года в ливанском Эрсале, также удалось арестовать 10 членов группировки, отвечавших за контрабанду оружия и вербовку.

Ливанская армия и бойцы шиитского движения "Хезболлах" регулярно выявляют передвижения отрядов боевиков в ущельях и наносят упреждающие удары артиллерией, блокируя попытки террористов просочиться на территорию Ливана.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>