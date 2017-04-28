Матвиенко назвала ОЗХО "не совсем самостоятельной организацией"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Отказ организации по запрету химоружия (ОЗХО) провести международное расследование инцидента с химоружием в Идлибе может быть связан с неоднократными попытками добиться свержения президента Сирии Башара Асада, не исключает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Складывается впечатление, что таким образом пытаются создать условия не для реальной борьбы с терроризмом, а для того, чтобы добиться реализации своей навязчивой идеи свергнуть режим Асада", — сказала она в интервью РИА Новости.

Матвиенко полагает, что отказ ОЗХО означает, что это "не совсем самостоятельная организация".

"Складывается такое впечатление, что эта организация не совсем самостоятельная", — отметила спикер.

Она подчеркнула, что Россия будет и дальше настаивать на том, чтобы факт применения химического оружия в Идлибе, "если он действительно имел место, был расследован".

"Тогда международное сообщество будет иметь полное право самым серьезным образом наказать тех, кто это преступление совершил. В противном случае, все это рождает огромное недоверие к тем, кто обвиняет правительство Сирии в варварской акции", — сказала Матвиенко.

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