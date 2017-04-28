Матвиенко: Россия не защищает лично Асада, но против вмешательства извне

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия не защищает президента Сирии Башара Асада "как персону", но считает, что вмешательство извне в дела САР как суверенного государства недопустимо, только сирийский народ должен решать свою судьбу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы не защищаем Башара Асада как персону, не в этом наша цель. Мы выступаем за строгое соблюдение международного права, Устава ООН, в котором чётко продекларирована недопустимость вмешательства извне в дела других государств", — сказала она в интервью РИА Новости.

По её словам, к чему может привести такое вмешательство, видно на примерах Ирака, Ливии и других стран.

"И в наших переговорах с партнёрами, которые считают, что Асад должен непременно уйти, мы задаём внятный вопрос: хорошо, уйдёт Асад, а что дальше? Дальше хаос, затяжная гражданская кровопролитная война, потому что пока нет политических договорённостей, непонятно, в каком формате будет происходить смена власти", — подчеркнула спикер Совфеда.

Она отметила, что ещё одним примером вторжения извне можно считать нанесённый авиацией США ракетный удар по авиабазе ВС САР.

"Демонстрация мускулов, силы – то, что было сделано, когда авиация США нанесла удар по авиабазе ВВС САР, – это также очень плохой прецедент. Под надуманным предлогом предпринимаются попытки вторжения извне. Опять-таки, это грубейшее нарушение международного права, мы никогда с этим не смиримся", — заявила Матвиенко.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>