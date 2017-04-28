Источник: сирийская армия освободила от ИГ* газовое месторождение в Хомсе

БЕЙРУТ, 28 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР и союзные им силы вернули контроль над газовым месторождением Шаэр в провинции Хомс, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия практически полностью вернула контроль над нефтяным полем Шаэр. Бои продолжаются на окраинах, но саперы уже приступили к обезвреживанию взрывных устройств",- рассказал собеседник агентства.

На газовом месторождение Шаэр добывали порядка трех миллионов кубических метров газа в сутки. Террористическая группировка "Исламское государство"* захватила Шаэр во второй раз в 2016 году. Ее боевики подорвали газопровод после того, как армия САР перешла в наступление с целью вернуть контроль над газовым месторождением.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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