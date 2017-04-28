Медотряд ВДВ в Сирии за несколько месяцев помог свыше 15 тысячам человек

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск России вернулся в Псков из Сирии, где за несколько месяцев оказал помощь более 15 тысячам человек, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"На двух военно-транспортных самолётах Ил-76 в Псков вернулся 35-й отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск России, выполнявший гуманитарные задачи в Сирийской Арабской Республике… Всего специалисты медицинского отряда ВДВ помогли более 15 тысячам человек. Каждая такая выездная медицинская группа оказывала помощь от 120-140 пациентам за выезд", — говорится в сообщении.

Как отмечается, более 100 специалистов отдельного медицинского отряда ВДВ России в январе были направлены на авиабазу Хмеймим в Сирии для оказания медпомощи жителям, пострадавшим от обстрелов и насилия со стороны боевиков террористических организаций.

"Все силы отряда были нацелены на оказание помощи местным жителям не только пострадавшим после обстрелов жилых кварталов боевиками, но и больным. Специалисты проводили многочисленные медицинские осмотры и консультации пациентов", — сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, госпиталь был развернут в районе аэродрома Хмеймим, на удалении от базы всегда создавался выездной медпункт, в составе которого были хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, терапевты, врачи и медсестры других медицинских направлений.

Сообщается, что специалисты медицинского отряда ВДВ помогали всем нуждающимся жителям Сирии в более 100 восстанавливаемых населенных пунктах провинций Латакия, Хомс и Хама. Всего специалисты медицинского отряда совершили более 250 таких выездов.

В составе отряда работали приемно-сортировочное, хирургическое, акушерско-гинекологическое, терапевтическое, педиатрическое и психологическое отделения. Диагностика проводилась при помощи портативных диагностических аппаратов УЗИ, ЭКГ, рентгеновского оборудования, аппаратуры для исследования органов зрения и лаборатории крови.

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