Медотряд ВДВ в Сирии за несколько месяцев помог свыше 15 тысячам человек

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск России вернулся в Псков из Сирии, где за несколько месяцев оказал помощь более 15 тысячам человек, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Как отмечается, более 100 специалистов отдельного медицинского отряда ВДВ России в январе были направлены на авиабазу Хмеймим в Сирии для оказания медпомощи жителям, пострадавшим от обстрелов и насилия со стороны боевиков террористических организаций.
"Все силы отряда были нацелены на оказание помощи местным жителям не только пострадавшим после обстрелов жилых кварталов боевиками, но и больным. Специалисты проводили многочисленные медицинские осмотры и консультации пациентов", — сообщает Минобороны РФ.
Сообщается, что специалисты медицинского отряда ВДВ помогали всем нуждающимся жителям Сирии в более 100 восстанавливаемых населенных пунктах провинций Латакия, Хомс и Хама. Всего специалисты медицинского отряда совершили более 250 таких выездов.
В составе отряда работали приемно-сортировочное, хирургическое, акушерско-гинекологическое, терапевтическое, педиатрическое и психологическое отделения. Диагностика проводилась при помощи портативных диагностических аппаратов УЗИ, ЭКГ, рентгеновского оборудования, аппаратуры для исследования органов зрения и лаборатории крови.
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