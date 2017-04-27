Косачев обвинил в непрекращающемся конфликте в Сирии США и их союзников

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. США и их союзники несут прямую ответственность за непрекращающийся конфликт в Сирии, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее в четверг постпред США при ООН Никки Хейли заявила о необходимости давления на Россию для разрешения конфликта в Сирии.

"Заявление Хейли подтверждает, к сожалению, либо неадекватность в восприятии американской дипломатией и военными реальной ситуации в Сирии, либо продолжающуюся практику чистой воды цинизма, когда все несогласные с попытками США определять судьбы стран и народов в ближневосточном регионе заведомо представляются как угроза миру и безопасности", — сказал Косачев.

По его словам, "на самом деле прямую ответственность за непрекращающийся гражданский конфликт в Сирии несут именно США и их союзники, на протяжении многих лет провоцировавшие этот конфликт с целью смены власти в Дамаске".

Сенатор при этом отметил, что подобным планам не было суждено осуществиться. "Теперь хотят свалить с больной головы на здоровую. Тоже без шансов", — отметил Косачев.

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