США препятствуют расследованию ОЗХО химатаки в Сирии, заявил Асад

Президент Сирии Башар Асад во время интервью. Архивное фото

Президент Сирии Башар Асад во время интервью. Архивное фото

США И ИХ СОЮЗНИКИ НЕ ДОПУСКАЮТ, ЧТОБЫ ОЗХО ПРОВЕЛА РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА С ХИМОРУЖИЕМ В ХАН-ШЕЙХУНЕ — АСАД