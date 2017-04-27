Сирия считает удар Израиля "попыткой поднять дух террористов"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сирийская сторона считает удар Израиля по своей территории "отчаянной попыткой поднять моральный дух террористических группировок, который падает под ударами сирийской армии", сообщил спутниковый канал сирийского телевидения со ссылкой на военный источник.

"Сегодня на рассвете один из объектов сирийской армии к юго-западу от дамасского международного аэропорта подвергся атаке со стороны Израиля, который выпустил несколько ракет с оккупированных им палестинских территорий. В результате чего был причинен материальный ущерб. Военный источник подчеркнул, что эта агрессия расценивается как отчаянная попытка поднять моральный дух террористических группировок, который падает под ударами сирийской армии", — сообщил телеканал.

По заверению источника, эта агрессия "неспособна поколебать стремление Сирии продолжать борьбу с терроризмом до его полного искоренения".

В четверг сирийское агентство Сана со ссылкой на военный источник сообщило, что Израиль нанес несколько ракетных ударов по военному объекту к юго-западу от международного аэропорта Дамаска. По данным агентства Рейтер, Израиль нанес авиаудар по складу союзника Дамаска — ливанского движения "Хезболла" — в районе аэропорта. Власти Израиля воздержались от признания ответственности, но отметили, что подобные действия "вписываются" в их политику противостояния "Хезболле".

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что ракетный удар по военному складу рядом с аэропортом Дамаска, вероятно, нанесенный Израилем, заслуживает осуждения, подобные действия обостряют ситуацию в Сирии.

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