Половина американцев обеспокоены решениями Трампа по Сирии, показал опрос

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Большинство американцев обеспокоены подходом президента США Дональда Трампа к урегулированию ситуации в Сирии, свидетельствуют данные опроса телеканала CBS.

Как показывают результаты исследования, 59% опрошенных не уверенны в действиях Трампа в сирийском вопросе, 39% не сомневаются в способности президента США решить эту проблему. Также респондентов попросили ответить на вопрос о том, как обстоят дела у США в борьбе против террористической организации "Исламское государство" *. В общей сложности 53% респондентов заявили, что дела обстоят "очень хорошо" (9%) или "довольно хорошо" (44%).

Помимо этого участникам исследования предложили оценить влияние Трампа на имидж США в мире. Большинство (46%) заявили, что новый президент США делает имидж страны слабее, 36% уверенны в обратном, 15% не увидели большого влияния на имидж страны в связи с приходом к власти Трампа.

Опрос проводился с 21 по 24 апреля. В исследовании приняли участие 1214 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3 процентных пункта.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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