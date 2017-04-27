Половина американцев обеспокоены решениями Трампа по Сирии, показал опрос

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Большинство американцев обеспокоены подходом президента США Дональда Трампа к урегулированию ситуации в Сирии, свидетельствуют данные опроса телеканала CBS."Исламское государство"*. В общей сложности 53% респондентов заявили, что дела обстоят "очень хорошо" (9%) или "довольно хорошо" (44%).
Помимо этого участникам исследования предложили оценить влияние Трампа на имидж США в мире. Большинство (46%) заявили, что новый президент США делает имидж страны слабее, 36% уверенны в обратном, 15% не увидели большого влияния на имидж страны в связи с приходом к власти Трампа.
Опрос проводился с 21 по 24 апреля. В исследовании приняли участие 1214 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3 процентных пункта.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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