Постпред Казахстана в ООН рассказал Трампу о переговорах в Астане

АСТАНА, 27 апр – РИА Новости. Постпред Казахстана при ООН Кайрат Умеров проинформировал президента США Дональда Трампа об усилиях по переговорам в Астане по Сирии, отметил важность участия в них всех сторон, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

По данным МИД, 24 апреля постоянные представители стран-членов Совета безопасности ООН посетили Вашингтон для встреч с Трампом, конгрессменами, политическим истеблишментом США.

"В ходе беседы с Дональдом Трампом постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров кратко проинформировал об усилиях Казахстана и президента Нурсултана Назарбаева по продолжению астанинского процесса в целях урегулирования сирийского кризиса и отметил важность коллективных усилий для вовлечения всех сторон в процесс мирных переговоров. Кайрат Умаров также отметил, что вопросы безопасности необходимо рассматривать в тесной увязке с вопросами развития в целях обеспечения долговременного мира и процветания, что особенно актуально в связи с ситуацией в Афганистане", — говорится в сообщении МИД.

В МИД отметили, что в ходе беседы с Трампом участники обсудили актуальные вопросы международной повестки, находящиеся также в фокусе внимания СБ ООН.

"Трамп отметил важность работы Совета безопасности и ООН в целом в сфере укрепления глобальной стабильности. Президент подчеркнул, что сегодня все государства международного сообщества сталкиваются вызовами и угрозами, на которые необходимо адекватно и оперативно реагировать — на основе совместных решений и усилий. Он призвал к повышению эффективности деятельности системы ООН и ее результативности за счёт объединения усилий всех стран-членов в достижении мира и безопасности", — проинформировали в министерстве.

По данным МИД, "более подробно упомянутые вопросы были обсуждены на встрече с членами конгресса США, а также в рамках брифинга советника по национальной безопасности Герберта Макмастера в Белом доме".

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