Курды продвигаются к центру Табки, уничтожены 20 боевиков ИГ*

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские ополченцы, продолжают штурм сирийского города Табка, за два дня ими захвачены две стратегически важные точки, уничтожено 20 боевиков ИГ* и еще 10 взяты в плен, сообщило курдское агентство Firat.

По данным агентства, бойцы SDF взяли под контроль городской район Аль-Вахаб, один из самых важных в городе. Кроме того, SDF взяли под контроль радиостанцию ​​на северо-западе города.

"За последние два дня столкновений более 20 членов ИГ были убиты, в том числе два снайпера, а более 10 других были захвачены в плен", — сообщило агентство.

Кроме того, бойцы SDF захватили три цеха по производству мин, захватили и уничтожили несколько автомобилей ИГ*, а также танк.

По сообщению Firat, "Сирийским демократическим силам" помогают самолеты международной коалиции – за два дня они нанесли шесть авиаударов по позициям боевиков в Табке.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата".

Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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