Сирийский военный источник сообщил, что Израиль нанес удар по аэропорту

ДАМАСК, 27 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израиль нанес несколько ракетных ударов по одному из военных объектов к юго-западу от международного аэропорта Дамаска, нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник.

"Один из военных объектов, расположенный к юго-западу от Международного аэропорта Дамаска, подвергся ракетному обстрелу со стороны враждебного Израиля. Ракеты были запущены с оккупированной территории, что привело к взрывам на месте и материальному ущербу",- цитирует агентство слова военного источника.

Ранее в четверг телеканал "Аль-Маядин" сообщал со ссылкой на корреспондента о мощном взрыве в районе аэропорта Дамаска. По данным источника агентства Рейтер в разведслужбах региона, Израиль нанес авиаудар по складу "Хезболлы" в районе аэропорта Дамаска.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>