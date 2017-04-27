Нарышкин: удар США в Сирии ставит под сомнение обещания по борьбе с ИГ*
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Удар США по авиабазе в Сирии заставляет усомниться в искренности предвыборных обещаний американского президента Дональда Трампа по совместной борьбе с террористами ИГ*, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Недавний американский удар "Томагавками" по авиабазе в Сирии, которая служила опорным пунктом для наступления правительственных войск на позиции террористов, заставляет усомниться в искренности предвыборных обещаний президента Трампа приложить все усилия для налаживания совместной международной борьбы с Исламским государством*", — сказал он в четверг на Московской конференции по международной безопасности.
*террористическая группировка, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
© РИА Новости . ВМС СШАПерейти в фотобанкРаспоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
© Фото : U.S. Navy/ Ford WilliamsОднако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
© REUTERS / Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
© Фото : U.S. Navy/ Ford WilliamsПо предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.