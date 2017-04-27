Нарышкин: удар США в Сирии ставит под сомнение обещания по борьбе с ИГ*

Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии

Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Удар США по авиабазе в Сирии заставляет усомниться в искренности предвыборных обещаний американского президента Дональда Трампа по совместной борьбе с террористами ИГ*, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Недавний американский удар "Томагавками" по авиабазе в Сирии, которая служила опорным пунктом для наступления правительственных войск на позиции террористов, заставляет усомниться в искренности предвыборных обещаний президента Трампа приложить все усилия для налаживания совместной международной борьбы с Исламским государством*", — сказал он в четверг на Московской конференции по международной безопасности.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>