Израильские военные отказались комментировать данные об ударе под Дамаском

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Представитель израильских ВС отказалась комментировать информацию о том, что Израиль нанес авиаудар по складу "Хезболлы" в районе аэропорта Дамаска.

"Мы не можем прокомментировать данную информацию", — цитирует агентство Рейтер слова представителя ВС Израиля.

Ранее в четверг телеканал "Аль-Маядин" сообщал со ссылкой на корреспондента о мощном взрыве в районе аэропорта Дамаска. По данным источника агентства Рейтер в разведслужбах региона, Израиль нанес авиаудар по складу "Хезболлы" в районе аэропорта Дамаска.

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