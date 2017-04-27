Первый после освобождения матч футбольной премьер-лиги прошел в Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 27 апр — РИА Новости. На одном из стадионов Алеппо прошел первый после освобождения города от боевиков матч сирийской футбольной премьер-лиги. Встретились местный клуб "Аль-Иттихад" и дамасский клуб "Аль-Джаиш" ("Армия") — один из лучших клубов Сирии.
Безопасность на матче обеспечивали бойцы российского батальона военной полиции. Они встречали болельщиков на входе в стадион. Гарантий, что в зачищенном от боевиков Алеппо не осталось спящих ячеек ИГ (запрещена в РФ), нет никаких.
"Такие меры предосторожности связаны с тем, что ситуация до сих пор неспокойная. Возможны провокации, изымаются петарды, самодельные устройства, возможно, взрывчатые", — пояснил командир отделения военной полиции в Алеппо Асламбек Берсанов.
И вот из раздевалок появляются футболисты. В красной форме — алеппский "Аль-Иттихад". В белой — гости из Дамаска "Аль-Джаиш". Спортсмены слушают гимн и традиционно обмениваются рукопожатиями.
Это первая встреча сирийской премьер-лиги в городе, освобожденном от боевиков. Трибуны, конечно, неполные. Болельщики из сирийской столицы приехать не смогли: дорога из Дамаска до сих пор небезопасна. Местные фанаты, впрочем, в знак уважения поддерживали и команду соперников.
"В Алеппо возвращается мирная жизнь, в Алеппо возвращается спорт. Это то, о чем мы мечтали все годы, пока наш город находился под контролем террористов", — признался один из болельщиков, Мухаммад Зено.
Впрочем, есть футбольная арена поменьше.
"Конечно, до войны, когда мы играли на своем стадионе, приходили по 70 тысяч болельщиков. Сегодня собралось не больше 5-6 тысяч человек. Но мы чувствуем их поддержку", — говорит футболист "Аль-Иттихад" Омар Хмеди.
Тренироваться, правда, футболистам приходилось в самом Алеппо. Зачастую под обстрелами. На беговой дорожке стадиона до сих пор видны следы от мин.
"Иногда боевики специально обстреливали стадион, когда мы проводили тренировки. К счастью, никто из футболистов не был ранен. Надеемся, в этом году стать чемпионами Сирии", — рассказал главный тренер клуба Мухаммад Акил.
Задел для первого места есть. Сейчас "Аль-Иттихад" на третьей строчке в турнирной таблице. Впрочем, в домашнем матче футболисты упустили драгоценные очки. Счет после финального свистка — 0:0.
Этот матч сирийское телевидение транслировало в прямом эфире на всю страну. В том числе на районы, подконтрольные боевикам. Радикальные исламисты считают футбол игрой греховной и недостойной. Известны случаи казни людей за один лишь просмотр матчей по телевизору.
Но эта трансляция — попытка донести до всего мира, что Алеппо возвращается к обычной жизни. В том числе спортивной.
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