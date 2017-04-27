Первый после освобождения матч футбольной премьер-лиги прошел в Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 27 апр — РИА Новости. На одном из стадионов Алеппо прошел первый после освобождения города от боевиков матч сирийской футбольной премьер-лиги. Встретились местный клуб "Аль-Иттихад" и дамасский клуб "Аль-Джаиш" ("Армия") — один из лучших клубов Сирии.

"Аль-Иттихад" с неофициальным прозвищем "Красный замок" — один из старейших сирийских клубов, он основан в 1949 году. И один из самых титулованных — шесть раз побеждал в чемпионате Сирии и девять раз выигрывал национальный кубок.

Безопасность на матче обеспечивали бойцы российского батальона военной полиции. Они встречали болельщиков на входе в стадион. Гарантий, что в зачищенном от боевиков Алеппо не осталось спящих ячеек ИГ (запрещена в РФ), нет никаких.

"Такие меры предосторожности связаны с тем, что ситуация до сих пор неспокойная. Возможны провокации, изымаются петарды, самодельные устройства, возможно, взрывчатые", — пояснил командир отделения военной полиции в Алеппо Асламбек Берсанов.

И вот из раздевалок появляются футболисты. В красной форме — алеппский "Аль-Иттихад". В белой — гости из Дамаска "Аль-Джаиш". Спортсмены слушают гимн и традиционно обмениваются рукопожатиями.

Это первая встреча сирийской премьер-лиги в городе, освобожденном от боевиков. Трибуны, конечно, неполные. Болельщики из сирийской столицы приехать не смогли: дорога из Дамаска до сих пор небезопасна. Местные фанаты, впрочем, в знак уважения поддерживали и команду соперников.

"В Алеппо возвращается мирная жизнь, в Алеппо возвращается спорт. Это то, о чем мы мечтали все годы, пока наш город находился под контролем террористов", — признался один из болельщиков, Мухаммад Зено.

Во время окружения и блокады города футболисты "Аль-Иттихада" играли только на выезде. Сегодняшний матч тоже прошел на чужом стадионе. Домашняя арена — "Алеппо Интернешнл Стэдиум" — находится очень близко к линии фронта. "Алеппо Интернешнл Стэдиум" был построен совсем незадолго до войны, в 2007 году. Он соответствовал всем международным стандартам. Его возведение обошлось в громадные по сирийским меркам деньги — 30 миллионов евро. Но сейчас он не работает — стадион находится на юго-западной окраине города и может попасть под обстрел со стороны боевиков, находящихся на западном фронте Алеппо.

Впрочем, есть футбольная арена поменьше.

"Конечно, до войны, когда мы играли на своем стадионе, приходили по 70 тысяч болельщиков. Сегодня собралось не больше 5-6 тысяч человек. Но мы чувствуем их поддержку", — говорит футболист "Аль-Иттихад" Омар Хмеди.

Тренироваться, правда, футболистам приходилось в самом Алеппо. Зачастую под обстрелами. На беговой дорожке стадиона до сих пор видны следы от мин.

"Позиции боевиков были совсем недалеко от этого стадиона, и нам приходилось тренироваться в очень тяжелых условиях. На нас падали снаряды, но мы все же не прекращали заниматься футболом. Нас радует, что теперь Алеппо может принимать другие клубы и проводить соревнования точно так, как это было до войны", — поделился еще один футболист из Алеппо Халед Кассаб.

"Иногда боевики специально обстреливали стадион, когда мы проводили тренировки. К счастью, никто из футболистов не был ранен. Надеемся, в этом году стать чемпионами Сирии", — рассказал главный тренер клуба Мухаммад Акил.

Задел для первого места есть. Сейчас "Аль-Иттихад" на третьей строчке в турнирной таблице. Впрочем, в домашнем матче футболисты упустили драгоценные очки. Счет после финального свистка — 0:0.

Игра была очень напряженной. Мяч постоянно перемещался с одного конца поля на другой. Но гола так и не случилось. Команды оказались равными друг другу. Зато стало понятно: футбольный сезон в Алеппо открыт.

Этот матч сирийское телевидение транслировало в прямом эфире на всю страну. В том числе на районы, подконтрольные боевикам. Радикальные исламисты считают футбол игрой греховной и недостойной. Известны случаи казни людей за один лишь просмотр матчей по телевизору.

Но эта трансляция — попытка донести до всего мира, что Алеппо возвращается к обычной жизни. В том числе спортивной.

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