Израиль ищет поддержки США касательно недопущения присутствия Ирана в Сирии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что намерен достичь "понимания" с американской стороной по вопросу о недопущении постоянного присутствия иранских военных сил в Сирии, передает агентство Рейтер.

"Я хочу достичь понимания, соглашения между США и Израилем о том, чтобы не позволить Ирану иметь постоянные военные силы в Сирии, на воздухе, на земле, на море", — сказал он в интервью агентству, отметив, что этот вопрос должен быть обозначен в любом возможном международном соглашении по урегулированию сирийского конфликта.

Находящийся с визитом в Вашингтоне Кац также подчеркнул, что на встречах с чиновниками из Белого дома и американскими законодателями намерен продвигать идею новых санкций в отношении Ирана и ливанского движения "Хезболлах".

В сирийском конфликте Иран и союзные силы, включая движение ливанских шиитов "Хезболлах", поддерживают президента Башара Асада. Власти еврейского государства возвели Иран в ранг "угрозы номер один" с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку.

Израиль декларирует невмешательство в междоусобицу в Сирии, но признает, что провел десятки операций в соседней стране в ответ на обстрелы своей территории или попытки переправления современного оружия боевикам "Хезболлах".

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