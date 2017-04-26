Курды призвали к созданию бесполетной зоны над Сирией после ударов Турции

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Отряды курдского сирийского ополчения (YPG) призвали к созданию бесполетной зоны на севере страны после ударов турецких ВВС, сообщает агентство Франс Пресс.
Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.
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