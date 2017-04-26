СМИ сообщили, что турецкие танки пытались войти в Сирию

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Бои между курдским ополчением YPG и турецкой армией продолжаются на севере Сирии в районе границы с Турцией, курдам удалось подбить один танк, сообщило курдское агентство Hawar News.

По сообщению агентства, турки обстреляли из артиллерии позиции YPG в районе деревень Четеле (Çetelê) и Дирбесие (Dirbêsiyê) в сирийском Курдистане. После артобстрела турки начали танковую атаку, однако наткнулись на ожесточенное сопротивление курдов, один танк был подбит.

Кроме того, по сообщению еще одной курдской группировки "Джайш аль-Тувар" ("Армия революционеров", Jaysh al-Thuwar), одновременно с турками атаковать курдские позиции начали связанные с Турцией отряды сирийских оппозиционеров-исламистов. В частности, атаке подверглись курдские позиции в районе кантона Африн и ГЭС "Тишрин". По сообщению "Джайш аль-Тувар", атаки удалось отбить, 4 исламиста были убиты, 11 получили ранения.

В свою очередь, Генштаб ВС Турции сообщил в среду об обстрелах двух КПП в провинции Хатай на турецко-сирийской границе, которые, по информации турецких военных, были произведены с территорий, подконтрольных силам самообороны сирийских курдов и правительственным войскам Сирии.

Накануне Турция произвела авианалет на позиции курдов в местности Карачох (провинция Хасеке, Сирия) и районах Шенгал (Синджар) и Кандиль на севере Ирака. По данным генштаба ВС Турции, погибли около 70 членов курдских формирований.

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