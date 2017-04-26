Генштаб: взаимодействие России и США в Сирии продолжается

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Россия и США поддерживают связь по горячей линии во избежание авиаинцидентов в небе над Сирией, несмотря на приостановление действия соответствующего документа между двумя странами, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Ранее Россия приостановила действие меморандума о предотвращении авиаинцидентов в небе над Сирией после нанесения США ракетного удара по авиабазе ВВС САР Шайрат в провинции Хомс.

"На рабочем уровне у нас есть телефоны прямой линии, это делается для того, чтобы, прежде всего, обеспечить безопасность авиации ВКС России, которая работает в воздушном пространстве Сирии и американской авиации", — сказал Рудской в среду в ходе VI Московской международной конференции по безопасности.

При этом он выразил надежду, что военные ведомства России и США смогут в будущем преодолеть все противоречия и наладить взаимодействие в САР.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Как ранее заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.