Генштаб: боевики потеряли более семи тысяч человек в боях под Хамой в Сирии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Боевики потеряли в боях с сирийскими правительственными войсками под городом Хама более семи тысяч человек, заявил в среду в ходе VI Московской международной конференции по безопасности начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.

"Благодаря самоотверженным действиям правительственных войск и поддержке ВКС России обстановка в этом районе (Хама) стабилизировалась. В настоящее время террористы отодвинуты от города Хама на расстояние более 15 километров. После ожесточенных боев потери боевиков составили более семи тысяч", — сказал он.