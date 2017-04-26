В Дейр-эз-Зор по линии ООН доставили более 4,4 тысячи тонн гумпомощи

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Более 4,4 тысячи тонн гуманитарных грузов доставлено авиацией в сирийский город Дейр-эз-Зор по линии ООН, заявил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В осажденные боевиками населенные пункты с применением российских парашютных грузовых систем десантировано 1869 тонн грузов. Обеспечена, в том числе истребительным авиационным прикрытием, доставка и выброска авиакомпанией "Абакан-Эйр" по линии ООН продовольствия общим весом 4411 тонн в город Дейр-эз Зор, находящийся в блокаде боевиков ИГИЛ*", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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