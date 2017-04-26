В Алеппо российские медики помогли 17 тысячам человек

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Военные медики госпиталя Минобороны РФ оказали помощь более 17 тысячам человек в сирийском Алеппо, заявил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Неоценимую помощь населению оказали военные медики развернутого в городе военного госпиталя Минобороны России. Квалифицированная медицинская помощь на сегодняшний день оказана более 17 тысячам человек", — сказал Рудской, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности.

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