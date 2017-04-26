МИД Сирии осудил атаку Турции на своей территории, ждет реакции от ООН

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. МИД Сирии резко осуждает атаку Турции на своей территории во вторник и призывает международное сообщество и ООН осудить инцидент и политику турецких властей, передает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на официальный источник в МИД.

Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

"Сирия резко осуждает агрессию со стороны режима (президента Тайипа) Эрдогана на сирийской территории… Призывает международное сообщество и ООН осудить эту агрессию и политику турецкого режима, поддерживающего терроризм", — приводит агентство заявление МИД.

В сирийском ведомстве отметили, что действия Турции в Сирии противоречат международному праву, уставу ООН и принципам добрососедства.

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