Глава МИД Франции заявил, что примененный в Идлибе зарин произвели в Сирии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро в своем докладе утверждает, что зарин, примененный в сирийском Хан-Шейхуне, якобы был произведен сирийским научно-исследовательским центром, следует из документа, опубликованного на сайте французского внешнеполитического ведомства.

Французские эксперты по запросу властей Франции провели "расследование", которое якобы подтвердило применение отравляющего вещества в провинции Идлиб сирийскими военными.

В свою очередь в Кремле выразили крайнее непонимание и сожаление в связи с тем, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не расследует инцидент с применением химоружия в Хан-Шейхуне. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, факт использования отравляющих веществ вызывает мало сомнений, но требует тщательного расследования.

При этом, комментируя обвинение со стороны Франции в адрес властей Сирии в химической атаке, Песков отметил, что данное заявление никак не может повлиять на позицию Кремля.

"Согласно данным, полученным французскими спецслужбами, процесс синтезирования зарина, произведенного сирийским научно-исследовательским центром и примененного сирийскими вооруженными силами и спецслужбами, включает в себя использование гексамина в качестве стабилизатора", — заявляется в документе.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Как ранее заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.