В Сирии более 200 вооруженных формирований заявили о поддержке перемирия

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. На сегодняшний день о приверженности прекращению огня в Сирии заявили 207 вооруженных формирований, их число постоянно растет, заявил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на VI Московской международной конференции по безопасности.

"В результате договоренностей между вооруженной оппозицией и сирийским правительством, достигнутых при посредничестве Турции и России, с 30 декабря 2016 года на территории Сирии действует режим прекращения боевых действий. На сегодняшний день о приверженности его соблюдению заявили 207 отрядов умеренной оппозиции. Их число постоянно растет", — сказал Рудской.

По его словам, эти меры позволили активизировать процесс заключения соглашений о перемирии с местными администрациями и вооруженными группировками. "В настоящее время достигнуты договоренности о примирении со старейшинами и главами 1 470 населенных пунктов, где проживает более 6 миллионов 360 тысяч человек", — добавил Рудской.

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