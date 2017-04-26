Террористы оказывают ожесточенное сопротивление в Сирии, заявил Рудской

Блокпост на сирийско-ливанской границе в районе Каламун в Сирии. Архивное фото

Блокпост на сирийско-ливанской границе в районе Каламун в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Боевики террористических группировок ИГ* и "Джебха ан-Нусра"* оказывают ожесточенное сопротивление в Сирии, демонстрируя готовность к затяжной войне, заявил в среду начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской.

"Боевики ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"* продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, демонстрируя готовность к затяжной войне", — сказал Рудской, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>