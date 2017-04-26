Генштаб Турции сообщил об обстрелах двух КПП на границе с Сирией

АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Генштаб ВС Турции сообщил в среду об обстрелах двух КПП в провинции Хатай на турецко-сирийской границе, которые, по информации турецких военных, были произведены с территорий, подконтрольных силам самообороны сирийских курдов и правительственным войскам Сирии.

Во вторник генштаб ВС Турции сообщил о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов (YPG) на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

"26 апреля в 9.00 (совпадает с мск) из района Африн Сирии, подконтрольного YPG-РПК, был произведен минометный обстрел КПП Гёкхан в провинции Хатай. Наши военные тут же открыли ответный огонь. В 12.00 из подконтрольных сирийскому режиму районов был обстрелян КПП Кызылчат провинции Хатай, также был ответный огонь. В обоих случаях пострадавших и разрушений с нашей стороны нет", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с РПК. В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).