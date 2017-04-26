В МИД Германии поддерживают ОЗХО в расследовании химатак в Сирии

БЕРЛИН, 26 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ полностью поддерживает усилия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ее гендиректора Ахмета Узюмджю в расследовании недавних случаев применения химоружия в Сирии.

Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, сделанного по случаю 20-летия организации.

"Мы продолжаем полностью поддерживать ОЗХО и ее генерального директора Ахмета Узюмджю в расследовании недавних случаев применения химического оружия в Сирии и выступаем за мир, свободный от химоружия", — сказал Габриэль, добавив, что "остающееся химическое оружие все еще может принести большой вред", примером чего служит "жестокая атака" в САР.

Министр также призвал те страны, которые еще не присоединились к Конвенции о химическом оружии, сделать это "как можно быстрее".

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