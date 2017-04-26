Глава саудовского МИД назвал удар США по Сирии "сбалансированным шагом"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал ракетный удар США по авиабазе в Сирии "сбалансированным шагом" за действия Дамаска.

"Что касается расследования использования химоружия в Сирии, мы, разумеется, поддерживаем подобное расследование. Технические вопросы должны быть адресованы, конечно же, техническим специалистам, но я, со своей стороны, могу сказать, что мы поддерживаем любое подобное расследование, и такова позиция большинства членов международного сообщества", — заявил он на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Проблема в том, что химическое оружие было применено после того, как сирийское правительство в 2014 году подписало соответствующее соглашение об уничтожении своего химарсенала. Таким образом, применение химического оружия сейчас стало серьезным нарушением, за которое сирийское правительство должно понести наказание, и в этом смысле то, на что пошли США, я имею в виду ракетный удар по сирийскому аэродрому, с которого вылетели самолеты, применившие химоружие, мы считаем, что это сбалансированный шаг для того, чтобы наказать сирийские власти ", — добавил Джубейр.

Он заявил, что "именно сирийские власти, в соответствии с соглашениями, после того, как они уничтожили химоружие, должны нести ответственность перед международным сообществом за подобное применение химоружия".