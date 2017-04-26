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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийская армия на подступах к осажденному Дейр-эз-Зору

15:1726.04.2017
(обновлено: 15:24 26.04.2017)
01060
Здание на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
Остатки боеприпасов на окраине сирийского города Дейр-эз-Зо
Здания, находящиеся под контролем боевиков, в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
Жители на улице сирийского города Дейр-эз-Зор
Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
Сгоревший автомобиль на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
Солдат Республиканской гвардии демонстрирует самодельное пусковое устройство для 23-х миллиметрового снаряда от зенитной самоходной установки Щилка на окраине сирийского города Дейр-эз-Зо
Кладбище в городском саду в центре сирийского города Дейр-эз-Зор
Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДейр-эз-Зор расположен на северо-востоке Сирии. город является одним из последних плацдармов сирийской армии на Евфрате.Здание на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Дейр-эз-Зор расположен на северо-востоке Сирии. город является одним из последних плацдармов сирийской армии на Евфрате.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ апреле 2014 года боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" перекрыли дорогу, связывающую Дамаск, Пальмиру и Дейр-эз-Зор.Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В апреле 2014 года боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" перекрыли дорогу, связывающую Дамаск, Пальмиру и Дейр-эз-Зор.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ связи с этим снабжение города ухудшилось, доставлять гуманитарную помощь стало невозможно.Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В связи с этим снабжение города ухудшилось, доставлять гуманитарную помощь стало невозможно.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкС сентября 2014 года Дейр-эз-Зор находится на осадном положении.Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
С сентября 2014 года Дейр-эз-Зор находится на осадном положении.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПодразделения правительственных войск вынуждены действовать, находясь в окружении боевиков.Остатки боеприпасов на окраине сирийского города Дейр-эз-Зо
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Подразделения правительственных войск вынуждены действовать, находясь в окружении боевиков.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗдания, находящиеся под контролем боевиков.Здания, находящиеся под контролем боевиков, в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здания, находящиеся под контролем боевиков.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСнабжение правительственной армии и мирных жителей осуществляется исключительно авиацией.Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Снабжение правительственной армии и мирных жителей осуществляется исключительно авиацией.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖители на улице Дейр-эз-Зора.Жители на улице сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Жители на улице Дейр-эз-Зора.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПравительственная армия ведет ожесточенные бои с боевиками, которые периодически пытаются захватить военный аэропорт Дейр-эз-Зор.Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Правительственная армия ведет ожесточенные бои с боевиками, которые периодически пытаются захватить военный аэропорт Дейр-эз-Зор.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБазирующаяся на аэродроме авиация осуществляет огневую поддержку сирийским войскам, сражающимся в черте города и около него.Сгоревший автомобиль на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Базирующаяся на аэродроме авиация осуществляет огневую поддержку сирийским войскам, сражающимся в черте города и около него.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСолдат Республиканской гвардии демонстрирует самодельное пусковое устройство для 23-х миллиметрового снаряда от зенитной самоходной установки "Шилка".Солдат Республиканской гвардии демонстрирует самодельное пусковое устройство для 23-х миллиметрового снаряда от зенитной самоходной установки Щилка на окраине сирийского города Дейр-эз-Зо
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Солдат Республиканской гвардии демонстрирует самодельное пусковое устройство для 23-х миллиметрового снаряда от зенитной самоходной установки "Шилка".
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНачиная с середины января 2017 года число атак со стороны боевиков на жилые кварталы и военный аэродром значительно выросло.Кладбище в городском саду в центре сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Начиная с середины января 2017 года число атак со стороны боевиков на жилые кварталы и военный аэродром значительно выросло.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирийская армия раз за разом отражает нападения противника.Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийская армия раз за разом отражает нападения противника.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкС конца 2015 года гуманитарную помощь осажденному городу оказывают российские военные.Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
С конца 2015 года гуманитарную помощь осажденному городу оказывают российские военные.
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Ситуация в осажденном боевиками Дейр-эз-Зоре — в фотоленте Ria.ru.

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