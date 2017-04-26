Эр-Рияд рассчитывает на создание механизма расследования химатаки в Сирии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Эр-Рияд надеется, что удастся сформировать механизм по расследованию предполагаемой химатаки в Сирии, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Что касается усилий по созданию механизма для проведения полномасштабного расследования, то здесь мы выслушали разъяснение моего коллеги Сергея Лаврова. И мы надеемся, что заинтересованным странам удастся сформировать подобный механизм для проведения расследований", — сказал глава МИД Саудовской Аравии.

Как ранее заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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