Лавров заявил, что препятствий для поездок инспекторов на базу Шайрат нет

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Какие-либо препятствия для поездок инспекторов в сирийский город Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат отсутствуют, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Соответствующий департамент секретариата ООН изложил нам позицию, которая означает, что препятствий для организации поездок инспекторов и в район применения химического вещества в Хан-Шейхуне, и в соответствующий аэродром, откуда якобы взлетали самолеты с химическими боеприпасами, не существует", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки.

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