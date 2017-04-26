Лавров заявил, что препятствий для поездок инспекторов на базу Шайрат нет
13:3626.04.2017
(обновлено: 13:41 26.04.2017)
8120
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Какие-либо препятствия для поездок инспекторов в сирийский город Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат отсутствуют, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Соответствующий департамент секретариата ООН изложил нам позицию, которая означает, что препятствий для организации поездок инспекторов и в район применения химического вещества в Хан-Шейхуне, и в соответствующий аэродром, откуда якобы взлетали самолеты с химическими боеприпасами, не существует", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>