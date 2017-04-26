Эр-Рияд не видит пользы в расширении числа участников переговоров в Астане

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что увеличение числа участников "астанинского процесса" может привести к снижению его эффективности.

"Как известно, астанинский процесс концентрируется на механизме достижения режима прекращения боевых действий и контроле за его соблюдением… Саудовская Аравия не хотела бы расширять число участников этого процесса, так как это может привести к снижению его эффективности", — сказал аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

При этом, как подчеркнул аль-Джубейр, президент Сирии Башар Асад не может играть какую-либо роль в будущем Сирии. "Он не может играть никакой роли, потому что несет огромную ответственность за то, что произошло в Сирии – я имею в виду гибель около 500 тысяч сирийцев, а также то, что около 12 миллионов сирийцев стали беженцами. Поэтому, нам кажется, что у Асада не может быть роли в будущем Сирии", — констатировал саудовский министр.

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