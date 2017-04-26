В Кремле заявили, что позиция Путина по Асаду не изменилась

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Позиция России в отношении президента Сирии Башара Асада не менялась: будущее страны и ее руководителя может решать только сирийский народ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается поддержки Асада, позиция РФ и президента Путина по Асаду не менялась, она последовательна и хорошо известна", — сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Эрдогана о том, что Кремль готов прекратить активную поддержку Асада.

Он отметил, что президент РФ отстаивает позицию, которая не допускает принятия решения о будущем той или иной страны третьими лицами или странами.

"Путин считает, что будущее Сирии не могут определять ни в Анкаре, ни в Вашингтоне, ни в Париже, ни в Берлине, ни в Москве. Самоопределение Сирии только за сирийским народом", — сказал Песков журналистам.

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