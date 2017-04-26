Песков: Путин не является адвокатом Асада, но защищает международное право

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Позиция России в отношении президента Сирии Башара Асада не менялась: будущее страны и ее руководителя может решать только сирийский народ, при этом неверно называть президента РФ Владимира Путина адвокатом Асада: он отстаивает международное право, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фраза, что Путин не является адвокатом Асада, также не новая, и она не была впервые сказана в телефонном разговоре с президентом Эрдоганом. Путин говорил эту фразу и ранее в ряде интервью. Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права", — добавил Песков.

Он отметил, что президент РФ отстаивает позицию, которая не допускает принятия решения о будущем той или иной страны третьими лицами или странами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер , что пока президент Сирии Башар Асад остается во главе страны, разрешения сирийского конфликта быть не может. Кроме того Эрдоган отметил, что сейчас "(президент РФ Владимир) Путин, (президент США Дональд) Трамп, мы, Иран, Саудовская Аравия, Катар сыграли активную роль в попытке создать решение в Сирии". По его словам, "мы можем объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение".

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