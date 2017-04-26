Сирийское урегулирование принимает критическую фазу, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи в Москве. 26 апреля 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи в Москве. 26 апреля 2017

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сирийское урегулирование принимает критическую фазу, важно поддерживать контакты с международными партнёрами, в том числе Саудовской Аравией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Особое внимание мы уделим с вами ситуации в сирийском урегулировании, которое принимает критическую фазу. Здесь важно поддерживать повседневные контакты", — сказал он в ходе встречи с главой МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром.

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