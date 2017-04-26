Богданов рассказал, кто возглавит делегацию РФ на переговорах в Астане

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российскую делегацию на переговорах в Астане по Сирии возглавит спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Скорее всего, да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Астане 3-4 мая.

По словам Богданова, российская сторона всегда готова участвовать в переговорах по сирийскому урегулированию.

Он сообщил, что и в астанинском формате, и в женевском будет обсуждаться вопрос о конституции Сирии.

"В Женеве согласовали четыре корзины, включая конституцию", — сообщил замглавы МИД РФ.

В Женеве 25 и 26 марта состоялся семинар по обсуждению новой конституции Сирии под эгидой политической платформы Астана, с участием ряда сирийских экспертов и юристов. На встрече обсуждались, в том числе, что создание конституции Сирии является необходимым условием для любой будущей формы политического перехода. При этом особое внимание в документе должно быть уделено территориальной целостности Сирии.

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