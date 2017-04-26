Удар США по авиабазе в Сирии только усугубляет ситуацию, заявил Лавров

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ракетный удар США по авиабазе в Сирии усугубляет проблемы, отдаляет перспективы формирования широкого антитеррористического фронта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
"Недавний ракетный удар США по авиабазе на территории Сирии, который стал грубым нарушением международного права и актом агрессии против суверенного государства, напротив, усугубляет имеющиеся проблемы, отдаляет перспективы формирования широкого антитеррористического фронта ", — сказал Лавров.
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>