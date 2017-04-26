Удар США по авиабазе в Сирии только усугубляет ситуацию, заявил Лавров

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ракетный удар США по авиабазе в Сирии усугубляет проблемы, отдаляет перспективы формирования широкого антитеррористического фронта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

"Недавний ракетный удар США по авиабазе на территории Сирии, который стал грубым нарушением международного права и актом агрессии против суверенного государства, напротив, усугубляет имеющиеся проблемы, отдаляет перспективы формирования широкого антитеррористического фронта ", — сказал Лавров.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>