Шойгу призвал объединиться для помощи освобожденным районам в Сирии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Необходимо разработать комплексную стратегию совместных действий в освобожденных от бандитов районах Сирии, заявил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Следует разработать комплексную стратегию совместных действий в освобожденных от бандитов районах (Сирии)", — сказал он на открытии шестой Московской конференции по международной безопасности.

"Её основными элементами должны стать борьба с распространением идеологии ИГИЛ*, разработка новой конституции страны, обеспечение потребности населения путем гуманитарной поддержки и восстановление экономической жизни, разминирование территории", — добавил министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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