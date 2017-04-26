Иванка Трамп отрицает свою роль в решении об ударе по Сирии

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Дочь президента США Иванка отрицает свое влияние на отца при принятии решения о ракетном ударе по Сирии, сообщает телеканал ABC. По ее словам, она лишь поделилась с главой государства своим мнением.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийской авиабазе "Шайрат", всего было выпущено 59 ракет. По словам американского президента, атака стала ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон без всяких доказательств возложил на Дамаск.

При этом американские власти не привели никаких доказательств причастности сирийских властей к инциденту в Идлибе. Мало того, Вашингтон не прислушался к призыву Москвы провести тщательное расследование случившегося.

Российский президент Владимир Путин назвал удар США по Сирии "актом агрессии", которая была осуществлена "под надуманным предлогом".

"Неверная интерпретация"

Свою точку зрения Иванка Трамп высказала во время визита в Германию. Сообщения СМИ о своей роли в решении Дональда Трампа о нанесении удара в Сирии она назвала "неверной интерпретацией".

"Я думаю, что, будучи человеком, было бы сложно видеть изображения, которые мы видели, и не отреагировать, не быть потрясенным до глубины души", — заявила Иванка, говоря о последствиях химической атаки в Идлибе.

При этом она призналась, что поделилась своим мнением с отцом. По ее словам, президент придерживался той же точки зрения.

Иванка Трамп подчеркнула, что окончательное решение об атаке на авиабазу "Шайрат" ее отец принял после совещания с представителями правительства.

"Глава страны не может принимать решения, основанные только на одних эмоциях… Консультации были получены на всех уровнях", — заявила дочь президента США.

Иванка вновь похвалила отца за решительность и заявила, что гордится его действиями. Она считает, что удар в Сирии дал понять, что "США не будет закрывать глаза на чудовищные атаки такого рода с использованием химоружия".

"Семейный совет" в Белом доме

Изначально о роли Иванки Трамп в решении об ударе сообщила газета Sunday Times. Позднее эту информацию подтвердил ее брат Эрик.

"Иванка — мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". В такие моменты мой отец будет действовать", — заявил Эрик в интервью британской газете Telegraph.

При этом сын Трампа отметил, что его отец является "практичным человеком", который обдумывает свои действия.

"Это (химическая атака в Сирии — ред.) было ужасно. Я рад, что он ответил на это таким образом", — заявил сын американского президента.

Семейное влияние на принятие столь важных решений вышло даже на дипломатический уровень. По данным Independent, вопрос о влиянии Иванки на своего отца обсуждалось в письме британского посла в Вашингтоне Кима Даррока на имя премьер-министра Терезы Мэй и министра иностранных дел Бориса Джонсона.

По словам источников издания, дипломат заявил, что позиция дочери американского президента "оказала значительное влияние на Овальный кабинет".

Иванка во власти

Иванка Трамп всегда была довольно близка со своим отцом. Долгое время они вместе работали в Trump Organization, а также над организацией шоу "Кандидат".

В конце марта стало известно, что Иванка Трамп займет официальный пост в команде президента, но не будет получать за это зарплату. Ее юрист Джейми Горелик заявил, что Иванка станет "глазами и ушами" главы государства и будет давать ему советы "широкого спектра".

"Взрослый ребенок президента, который активно вовлечен в работу администрации — это новая возможность", — отметил тогда Горелик.

Сама Иванка объяснила свое решение войти в команду отца "обеспокоенностью некоторых людей" по поводу ее статуса — женщина де-факто была советником президента, но не занимала официальных должностей.

До этого СМИ сообщали, что Иванке Трамп выделили отдельный кабинет в западном крыле Белого дома. Кроме того, дочь президента получила доступ к секретной информации.

По данным СМИ, дочь президента активно участвует в работе Белого дома.

Так, издание Politico пишет, что Иванка набирает собственную команду, в которую вошли и чиновники администрации экс-президента Джорджа Буша-младшего.

В качестве примеров Politico приводит советника Иванки Дину Пауэлл, которая ранее занимала должность ассистента по кадровым вопросам в администрации Белого дома.

Кроме того, в феврале дочь действующего президента США приняла на работу Джули Редфорд, работавшую в аппарате Маргарет Спеллинг, министра образования при Буше-младшем. По данным издания, Редфорд стала руководителем аппарата Иванки Трамп.

Прямой доступ к Дональду Трампу получил и другой родственник — зять Джаред Кушнер. Он стал советником президента по ряду важнейших вопросов, включая внешнюю политику.

Дочь и зять президента уже внесли свой вклад в политику Белого дома. СМИ писали, что именно они заблокировали проект указа, который должен был ограничить права ЛГБТ-сообщества. Сообщалось также, что именно Иванка и Джаред заставили Трампа отказаться от планов вывести страну из Парижского соглашения по климату.