Российские врачи и военные помогли сирийцам, вернувшимся из плена боевиков

ЛАТАКИЯ (Сирия), 26 апр — РИА Новости. Российские врачи из Медицинского отряда специального назначения провели в Латакии прием сирийских беженцев, а военные из российского центра по примирению враждующих сторон доставили им гуманитарную помощь – продукты и воду.
Район в центре города Латакия. Мечеть, подъезды к которой охраняют солдаты с автоматами и в камуфляже. Рядом с мечетью – исламский университет. Но сейчас занятия здесь не ведутся – аудитории переделаны под общежитие для беженцев с севера страны, вырвавшихся из осады радикалов-исламистов. Террористы убивали мирных граждан за любое неповиновение или неготовность принять идеологию боевиков.
"Больше двух лет мы провели в осаде боевиков. Продукты нам скидывали с вертолетов – конечно, это очень мало, есть в городе нечего. Многие погибли от голода и обстрелов боевиков", — рассказал журналистам беженец Низар Караман, мужчина средних лет.
Неделю назад сирийским властям удалось договориться с боевиками об "обмене" — исламисты разрешили выехать из городов Фуа и Кефрая трем тысячам граждан, взамен власти обеспечили коридор боевикам и членам их семей из Забадани и Мадаи (города провинции Дамаск). Таким образом, спасая мирных жителей из осады, власти одновременно прекращают вооруженное противостояние около столицы страны.
15 апреля, в момент начала эвакуации беженцев, террористы взорвали грузовой автомобиль около колонны их автобусов. Погибли 127 человек, в основном женщины и дети.
Сегодня их навестили российские врачи из Медицинского отряда особого назначения и военные из Центра по примирению враждующих сторон.
Военные раздали 300 пакетов с продуктами – в них рис, консервы, сахар и чай. Врачи провели осмотр беженцев – ведь они страдали не только от обстрелов боевиков, но и от простых "мирных" болезней. И все эти годы были лишены доступа к обычной медицинской помощи.
"В этот город поступает очень много беженцев. Местные врачи не справляются, поэтому приглашают нас, военных медиков. Мы всегда готовы прийти на помощь. Выезжаем практически каждый день, и не только Латакия, но и Хама, Хомс – там тоже нужна наша помощь", — рассказала главная медсестра Татьяна Ковалева.
В этот раз беженцы тоже пришли каждый со своей проблемой. Прием провел врач-офтальмолог Александр Каракозов.
Всего в этот день российские врачи приняли около 200 пациентов.
"Мы очень благодарны России за ее помощь. Поверьте, это не пустые слова – без этой помощи мы просто не смогли бы выжить", — сказал беженец Низар Караман.
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