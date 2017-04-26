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Война в Сирии
Война в Сирии

Российские врачи и военные помогли сирийцам, вернувшимся из плена боевиков

06:1626.04.2017
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© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖители на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фотоЖители на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 26 апр — РИА Новости. Российские врачи из Медицинского отряда специального назначения провели в Латакии прием сирийских беженцев, а военные из российского центра по примирению враждующих сторон доставили им гуманитарную помощь – продукты и воду.

Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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Города Кефрая и Фуа на севере Сирии уже три года осаждены боевиками-исламистами. На днях нескольким тысячам мирных жителей удалось вырваться из осады, причем по дороге они пережили страшный теракт, унесший жизни 127 женщин и детей.

Район в центре города Латакия. Мечеть, подъезды к которой охраняют солдаты с автоматами и в камуфляже. Рядом с мечетью – исламский университет. Но сейчас занятия здесь не ведутся – аудитории переделаны под общежитие для беженцев с севера страны, вырвавшихся из осады радикалов-исламистов. Террористы убивали мирных граждан за любое неповиновение или неготовность принять идеологию боевиков.

"Больше двух лет мы провели в осаде боевиков. Продукты нам скидывали с вертолетов – конечно, это очень мало, есть в городе нечего. Многие погибли от голода и обстрелов боевиков", — рассказал журналистам беженец Низар Караман, мужчина средних лет.

Турецкая бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
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Всего за время осады из 20 тысяч жителей этих городов погиб уже каждый десятый.

Неделю назад сирийским властям удалось договориться с боевиками об "обмене" — исламисты разрешили выехать из городов Фуа и Кефрая трем тысячам граждан, взамен власти обеспечили коридор боевикам и членам их семей из Забадани и Мадаи (города провинции Дамаск). Таким образом, спасая мирных жителей из осады, власти одновременно прекращают вооруженное противостояние около столицы страны.

15 апреля, в момент начала эвакуации беженцев, террористы взорвали грузовой автомобиль около колонны их автобусов. Погибли 127 человек, в основном женщины и дети.

Турецкая бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
США обеспокоены действиями Турции в Сирии и Ираке
Тем не менее, 45 автобусов с беженцами, в том числе раненными в теракте, добрались до Алеппо. Еще четыре автобуса с 250 мирными жителями приехали в Латакию.

Сегодня их навестили российские врачи из Медицинского отряда особого назначения и военные из Центра по примирению враждующих сторон.

Военные раздали 300 пакетов с продуктами – в них рис, консервы, сахар и чай. Врачи провели осмотр беженцев – ведь они страдали не только от обстрелов боевиков, но и от простых "мирных" болезней. И все эти годы были лишены доступа к обычной медицинской помощи.

Боевик курдского отряда YPG в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
В ПДС сообщили о гибели 20 бойцов при турецком авиаударе в Сирии
"В связи с тем, что идет война, люди боятся лишний раз выходить на улицу, дойти до больницы. Поэтому мы в составе военных колонн всегда едем в те места где наша помощь нужна – в том числе в самые отдаленные города и районы Сирии, горные деревни", — объяснил журналистам начальник госпитального отделения МОСН майор Юрий Терентьев. По его словам, всегда в колонне есть медицинские специалисты – терапевты, нейрохирурги, офтальмологи, неврологи. А всего за время своей работы врачи МОСН оказали помощь уже пяти тысячам жителей Сирии.

"В этот город поступает очень много беженцев. Местные врачи не справляются, поэтому приглашают нас, военных медиков. Мы всегда готовы прийти на помощь. Выезжаем практически каждый день, и не только Латакия, но и Хама, Хомс – там тоже нужна наша помощь", — рассказала главная медсестра Татьяна Ковалева.

В этот раз беженцы тоже пришли каждый со своей проблемой. Прием провел врач-офтальмолог Александр Каракозов.

Танк правительственных войск Сирии в Алеппо. Архивное фото
© AFP 2017 / George Ourfalian
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"К нам идут и с катарактой, и с глаукомой, и с близорукостью. С инфекционными заболеваниями, которые поддаются лечению и успешно лечатся нами. Необходимые медикаменты у нас есть – выдаем человеку капли и он лечится", — рассказал Каракозов. Есть, конечно, и пациенты с последствиями травм и ранений. "Конечно, в полевых условиях мы такую сложную операцию провести не можем – выдаем направление в стационар", — рассказал врач.

Всего в этот день российские врачи приняли около 200 пациентов.

"Мы очень благодарны России за ее помощь. Поверьте, это не пустые слова – без этой помощи мы просто не смогли бы выжить", — сказал беженец Низар Караман.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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