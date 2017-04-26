Россия за сутки передала шесть тонн бутилированной воды жителям Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 26 апр — РИА Новости. Российские военные передали шесть тонн бутилированной воды мирным жителям сирийской провинций Алеппо; еще 21 тонну продуктов от ООН российские самолеты доставили в район Дейр-эз-Зора, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.
"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", — добавили в Центре по примирению.
Дейр-эз-Зор с 2014 года находится в осаде боевиками "Исламского государства"*, что привело к тяжелой гуманитарной ситуации для его жителей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>