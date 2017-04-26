Россия за сутки передала шесть тонн бутилированной воды жителям Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 26 апр — РИА Новости. Российские военные передали шесть тонн бутилированной воды мирным жителям сирийской провинций Алеппо; еще 21 тонну продуктов от ООН российские самолеты доставили в район Дейр-эз-Зора, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено пять гуманитарных акций в провинции Алеппо. В городе Алеппо, в районах Сад Альлоз, Халидия, Мухайм-Найраб и Шейх-Максуд, а также в округе Ханану, жителям передано шесть тонн питьевой бутилированной воды. За сутки гуманитарную помощь получили 1 883 человека", — говорится в сообщении.

"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", — добавили в Центре по примирению.

Дейр-эз-Зор с 2014 года находится в осаде боевиками "Исламского государства"*, что привело к тяжелой гуманитарной ситуации для его жителей.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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