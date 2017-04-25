Сирийские войска с января освободили от ИГ* 233 населенных пункта

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сирийские правительственные войска с начала года освободили от террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) уже 233 населенных пункта, сообщил во вторник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", увеличилось до 233. За сутки под контроль правительственных войск перешло 294 квадратных километра территории. В общей сложности освобождено 4307,5 квадратного километра", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1470.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось – 143", — добавляет Центр по примирению.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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